È morta a 66 anni Esther Scott, volto del cinema e della tv con all'attivo oltre 70 ruoli tra grande e piccolo schermo. L'attrice, ha detto un membro della famiglia a Tmz, ha avuto un infarto martedì scorso nella sua casa di Santa Monica e, dopo essere stata ricoverata, è deceduta il 14 febbraio.

Il cinema

Esther Scott inizia la sua carriera come doppiatrice in "Star Wars: Ewoks". Poi, dagli anni Novanta, recita in numerosi film tra cui “Boyz N the Hood”, “The Craft”, “Dreamgirls”, “La ricerca della felicità” con Will Smith, “Austin Powers in Goldmember,” “Gangster Squad” e “Encino Man”. L’ultima apparizione per il grande schermo risale al 2016, quando interpreta Bridget Turner in “The Birth of a Nation”, film che racconta la storia di Nat Turner, uno schiavo afroamericano che nel 1831 guidò la rivolta degli schiavi nella Contea di Southampton, in Virginia.

(Foto: Getty Images)

Le serie tv

Scott ha anche preso parte a molte serie tv per il piccolo schermo, tra cui “Beverly Hills, 90210”, “Full House”, “Party of Five”, “Ellen”, “The Steve Harvey Show”, e “Sister, Sister”. Ha recitato anche nel “The Geena Davis Show” e, più recentemente, in “Heart of Dixie”.