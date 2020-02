Elton John interrompe concerto a Auckland: "Ho la polmonite". VIDEO

Un Sir Elton John visibilmente turbato ed emozionato è stato costretto a interrompere ieri sera un concerto in Nuova Zelanda per colpa di una polmonite. A metà performance al Mount Smart Stadium di Auckland il musicista britannico, 72 anni, ha dovuto fermare l'esibizione. "Ho appena perso completamente la voce. Non posso cantare", si è scusato Elton John rivolgendosi alla folla. "Devo andare. Mi dispiace", ha detto commosso sul punto di mettersi a piangere mentre si appoggiava al piano e scuoteva la testa.

Il tour di addio ai fan

Il pubblico ha risposto con un'ovazione mentre lui si è allontanato dal palco aiutato da diversi assistenti. Prima di iniziare il concerto il cantante aveva avvisato il pubblico che gli era stata diagnosticata una polmonite. Il concerto in Nuova Zelanda rientra nel tour Farewell Yellow Brick Road. Elton John ha annunciato nel 2018 che avrebbe smesso di esibirsi live per dare priorità alla sua famiglia, ma anche che avrebbe salutato i fan con una serie di 300 date per la durata di tre anni. Gli organizzatori del tour hanno dichiarato che i prossimi spettacoli previsti ad Auckland per martedì e giovedì non saranno cancellati.

Il cantante su Instagram: "Ho dato tutto, vi sono grato"

Poco dopo aver lasciato il palco Elton John, reduce dalla vittoria dell’Oscar per la miglior canzone, si è nuovamente scusato con i fan con un post su Instagram. "Ho suonato e cantato a squarciagola, finché la mia voce non ce l’ha più fatta - ha scritto - Sono deluso, profondamente turbato e dispiaciuto. Ho dato tutto quello che avevo. Grazie mille per il vostro straordinario supporto e tutto l'amore che mi avete mostrato durante lo spettacolo di questa sera. Vi sono eternamente grato. Con affetto, Elton".