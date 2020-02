“Papà vi vuole bene”. Così Elton John, insignito dell’Oscar per la migliore canzone per il film Rocketman , ha concluso il suo discorso di ringraziamento. Per Elton John si tratta del secondo Oscar della carriera, il primo vinto nel 1995 per il pezzo Can You Feel the Love Tonight dal film The Lion King .

Elton John ha vinto l’Oscar per la migliore canzone, (I’m gonna) Love me Again, per il film Rocketman, premiato assieme al co-autore Bernie Taupin .



Si tratta del secondo Academy Award della carriera di Elton John, il primo ricevuto nel 1995 per il pezzo Can You Feel the Love Tonight dal film The Lion King.





Il ringraziamento di Bernie Taupin

Bernie Taupin: Allora sarò breve. Grazie all’Academy, grazie e congratulazioni a tutti gli altri candidati in questa categoria, a Paramount Pictures, siete stati davvero fantastici per tutto il percorso. Questo premio, non c’è neanche bisogno di dirlo, va a tutte le persone che sono state coinvolte in Rocketman: un po’ di questo premio è in tutti i loro cuori. E grazie a David Furnish, sì, la tua tenacia e la tua determinazione ci hanno portato fin qui. E Heather Taupin: mi hai aiutato in ogni momento, la tua bellezza e il tuo umore mi hanno aiutato tanto, ti voglio bene. E poi essere qui con questo ragazzo [Elton John], io non ho neanche parole per esprimere quello che sento: è semplicemente la dimostrazione di 53 anni di quello che abbiamo fatto io e Elton, e continuiamo a fare. Grazie Charlie e Georgie, vi voglio bene: vivete qui dentro di me.



Le nomination



La statuetta per la migliore colonna sonora era contesa tra Elton John & Bernie Taupin; Diane Warren per il pezzo “I’m Standing With You” contenuto nella colonna sonora di “Breakthrough”; Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez - alla terza nomination agli Oscar - per la canzone “Into the Unknown” di “Frozen 2”; Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo per “Stand Up” contenuta in “Harriet” e infine Randy Newman per “I Can’t Let You Throw Yourself Away” contenuta in “Toy Story 4” (seconda volta in cui una canzone di un film Disney arriva alla nomination).



Il discorso integrale di Elton John



Io sarò ancora più breve perché siamo andati fuori tempo. Grazie a Bernie che è stato ed è la costante nella mia vita, quando io ero fuori testa e quando ero normale, lui era sempre lì con me: David ti amo tantissimo, Matthew Vaughn... Taron Egerton, che performance! Charles Martin, per la musica. Matt Steele, grazie a tutte le persone coinvolte in The Rocketman, Paramount Pictures, siete tutti fantastici. Mi dimenticherò sicuramente qualcuno. Ho perso troppo tempo. Non sono mai stato nominato per una cosa del genere, grazie all’Academy, grazie agli altri nominati: grazie per quello che fate, ci sono dei talenti incredibili in questa sala stanotte. E ai miei bellissimi ragazzi che mi stanno guardando da Sydney, Elijah e Zachary: quanto vi voglio bene! Papà vi vuole bene. Ciao.







Il video dell'esibizione di Elton John