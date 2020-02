Una battuta, la crisi “diplomatica” tra due dei principali ospiti del Festival, poi le scuse per stemperare la tensione. Nelle ultime ore a Sanremo 2020 è scoppiato un piccolo caso tra Tiziano Ferro e Fiorello, che sembra essere rientrato anche grazie alla mediazione di Amadeus (LO SPECIALE - TERZA SERATA: LE PAGELLE - COSA È SUCCESSO - LE FOTO - GEORGINA RODRIGUEZ SUL PALCO, CR7 IN SALA).

L’hashtag della discordia

Tutto è nato mentre era in corso la seconda serata all’Ariston. Visti i tempi lunghi (era circa l’1.30) Tiziano Ferro ha fatto una provocazione: "Ama è l'una, vogliamo fa' qualcosa domani?", ha detto il cantante ad Amadeus verso la fine della serata, aggiungendo: "Hashtag Fiorello statte zitto”. Il riferimento ironico era alle tante comparsate sul palco del comico siciliano che hanno contribuito ad allungare i tempi della diretta. L'hashtag #fiorellostattezzitto, lanciato scherzosamente da Tiziano Ferro, è diventata subito di tendenza di Twitter.

Amadeus difende Fiorello

Nelle ore seguenti il conduttore e direttore artistico Amadeus ha provato a gettare acqua sul fuoco. "Lancerei l'hashtag #fiorelloparlaquantovuoi", ha detto in conferenza stampa. "Io penso sempre positivo, cerco di trovare il lato buono delle persone: l'ho considerata una battuta, magari non venuta benissimo, ma all'una di notte magari le battute possono essere meno brillanti", ha sottolineato il conduttore. "C'è la consapevolezza da parte di tutti, e Tiziano è un artista intelligente, che Fiorello illumina l'intero festival".

Ferro ancora polemico su orario esibizione ma si scusa con Fiorello

Anche nella serata di giovedì, Tiziano Ferro ha mostrato segni di insofferenza. "Niente, anche stasera sono stato posizionato in scaletta dopo mezzanotte”, ha scritto su Instragram, polemizzando sull'orario della messa in onda delle sue esibizioni. "Mi era stato detto sarei passato prima", ha scritto il cantautore in un post amareggiato. Ferro ha però anche postato la foto del messaggio lasciato nel camerino di Fiorello per scusarsi della battuta, stigmatizzata anche da Amadeus. "Ciao Fiorello, ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre - nel tuo programma - si prendeva in giro cantando con te le parole di 'Me lo prendi papà' su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato - Torno a fare il cantante. #TizianoStatteZitto" .

Fiorello torna sul palco venerdì

Fiorello non è stato sul palco giovedì, come già previsto. Dovrebbe tornare nella serata di venerdì, per l'atteso duetto con Tony Renis sulle note di “Quando quando quando”. Ma secondo quanto trapelato dai rumors, la battuta di Tiziano Ferro avrebbe provocato qualche tensione. Ora si lavora per ricomporre la frattura visto che nella serata finale è atteso un duetto tra Fiorello e Tiziano Ferro sulle note di “Finalmente tu”. Potrebbe essere l’occasione per fare pace sul palco davanti a tutta Italia.