È Leo Gassmann con “Vai bene così” il vincitore di Sanremo giovani. Con il 52,5% il nipote di Vittorio e figlio di Alessandro Gassman si è assicurato la categoria Nuove Proposte del 70/o festival di Sanremo superando in finale Tecla Insolia che proponeva il brano "8 marzo" e ha ricevuto il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla - Sezione Nuove Proposte. La giovane vincitrice ha conquistato 33 voti. Secondi gli Eugenio in Via di Gioia con 32 voti, terzo Leo Gassmann con 18.

Agli Eugenio in Via di Gioia il premio della critica

Gli Eugenio in Via di Gioia, invece, si aggiudicano con il brano Tsunami il Premio della Critica intitolato a Mia Martini per la Sezione Nuove Proposte. La band ha conquistato 40 voti su 141 per il premio dedicato a Mimì. Venticinque voti per Leo Gassmann, 18 per Tecla Insolia. Centotrentotto i voti validi, 3 schede nulle.