Sono iniziate le riprese di The Batman, film diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson. L'attore inglese interpreta il duplice ruolo del cavaliere oscuro di Gotham City e il miliardario Bruce Wayne. Noto al pubblico soprattutto per essere stato il vampiro Edward Cullen di Twilight, Pattinson ha lavorato anche al fianco di grandi registi come David Cronenberg e in pellicole come Cosmopolis e Civiltà perduta. Basato sui personaggi della DC, The Batman uscirà nelle sale nel 2021, e sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures. Reeves ha diretto, tra altri film, Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie e The War - Il pianeta delle scimmie. Batman è un personaggio nato dalll'immaginazione di Bob Kane e Bill Finger (LE PRIME ANTICIPAZIONI DEL FILM).

L'ipotesi di trama

Stando a quanto è dato sapere al momento, il film dovrebbe svilupparsi come una "detective story". Batman si ritroverà sulla tracce dei responsabili di alcune morti sospette. Una situazione complessa, che lo condurrà dai peggiori criminali di Gotham. Ci sarà un duro confronto dopo l'altro, passando in rassegna personalità folli e deviate, nella speranza di raggiungere la verità.

Il cast

Al fianco di Pattinson, recitano nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham attori come Zoë Kravitz (che ha recitato in Animali fantastici: i crimini di Grindelwald) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (Love & Mercy, 12 anni schiavo) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di Hunger Games) come James Gordon del GCPD; John Turturro (Transformers) come Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (I magnifici 7, Black Mass - L'ultimo gangster) nel ruolo del procuratore distrettuale di Gotham, Gil Colson. Jayme Lawson (Farewell Amor) è la candidata sindaco Bella Reál, Andy Serkis (Il pianeta delle scimmie, Black Panther) interpreta Alfred e Colin Farrell (Animali fantastici e dove trovarli, Dumbo) è Oswald Cobblepot.