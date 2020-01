Barbie, nuovi modelli inclusivi per la linea Fashionistas

Barbie senza capelli, con la vitiligine, queer. E anche un Ken "nuovo", con i lunghi capelli biondi o rosso con le lentiggini. La bambola più celebre del mondo (LA STORIA IN FOTO) si rinnova con la linea Fashionistas, diventando più inclusiva per parlare a tutti i bambini del mondo, senza esclusione. Non è la prima volta: negli ultimi cinque anni sono state introdotte decine di nuovi look, con nuove sfumature di carnagione o capelli, nuove forme e nuove acconciature.

Le nuove Barbie inclusive in arrivo nel 2020

I nuovi modelli, in arrivo in Italia dal 15 febbraio 2020, sono Barbie senza capelli, con una protesi dorata e con la vitiligine. Il nuovo Ken avrà lunghi capelli pettinabili, non stampati. Negli ultimi anni Mattel aveva rinnovato l'offerta aggiungendo nuove professioni - come l'astronauta - la doll unisex o la linea "Inspiring Women" dedicata a personalità femminili forti della storia.

La bambola curvy con capelli afro più venduta del 2019

“Siamo fieri che Barbie sia la doll line più diversificata sul mercato e che continui a evolversi per meglio riflettere il mondo che circonda le bambine - commenta Lisa McKnight, SVP Barbie & Global Head of Dolls -. Il nostro impegno a dare una migliore rappresentazione del mondo conduce ad un’importante conversazione culturale e sappiamo che i nostri sforzi si riflettono su otto trimestri consecutivi di crescita, con il comparto delle Fashionistas in crescita a doppia cifra nel 2019”. L'anno scorso la bambola Fashionista più venduta è stata la doll curvy scura con i capelli afro.