“Trovo insopportabile la sola idea della violenza contro le donne, in ogni sua forma”. Dopo giorni di polemiche nate attorno al testo di una sua canzone del 2017 in cui si faceva riferimento a stupro e femminicidio, e mentre ancora si attende il verdetto della Rai sulla sua partecipazione a Sanremo 2020, il rapper Junior Cally (CHI È - FOTOSTORIA), all’anagrafe Antonio Signore, è intervenuto per la prima volta sulla vicenda che lo ha coinvolto. In una serie di stories su Instagram, il cantante 28enne ha spiegato di essere “un ragazzo, un uomo che fa del rispetto, non solo delle donne ma degli esseri umani, uno dei suoi valori cardine”, chiarendo che il brano che porterà sul palco dell’Ariston per la 70esima edizione del Festival, intitolato No, grazie, “non avrà accanto la parola ‘Explicit’” e “non avrà quei testi e quelle immagini” che erano invece presenti in Strega, il singolo che gli è valso le accuse di sdoganare la violenza sulle donne.

“Il rap rappresenta la cruda realtà”

“Mia mamma Flora è la persona più importante della mia vita e da qualche mese c’è Valentina al mio fianco: siamo complici, amici, ci amiamo e ci rispettiamo. Questa è la mia vita e questo spero sarà il mio Sanremo”, ha continuato Junior Cally su Instagram. Prendendo poi le distanze dalla canzone al centro delle polemiche: “Moltissime persone si sono sentite offese da alcuni testi da me composti in passato e dalle immagini che li hanno accompagnati - ha scritto sul social network -. Ho provato a spiegare che era un altro periodo della mia vita e che il rap ha un linguaggio descrittivo nel bene e nel male e rappresenta la cruda realtà come fosse un film”.