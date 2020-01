Pamela Anderson si è sposata, per la quinta volta e in gran segreto, con una cerimonia privata a Malibu. L'ex bagnina di Baywatch è convolata a nozze con Jon Peters, un produttore cinematografico americano, di 22 anni più vecchio di lei, e con cui era stata fidanzata già 30 anni fa. Oggi lui ha 74 anni mentre lei 52. Presenti alla cerimonia anche i figli di lei. Dopo un primo fidanzamento, le loro strade di erano divise. Peters si era dunque sposato due volte, avendo una importante storia d’amore con Barbra Streisand, durata 12 anni.

Il neo sposo: "Non l'ho mai dimenticata"

Peters ha dichiarato di non aver mai dimenticato la Anderson in tutti questi anni: "In lei c’è molto più di quanto sembri, - ha detto - o non la amerei così tanto. Ci sono bellissime ragazze ovunque. Avrei potuto scegliere, ma per 35 anni ho voluto solo Pamela". In un'intervista all'Hollywood Reporter il neo-sposo ha confessato che la bionda ed esplosiva attrice lo "rende selvaggio in senso buono, mi ispira" “È sempre stato lì, - ha replicato lei - non mi ha mai delusa. Sono una donna fortunata”. La Anderson ha postato di recente sul suo profilo Instagram una foto con il commento: "Vita felice". (VEDI LA FOTOGALLERY)

Chi è il nuovo marito?

Jon Peters ha iniziato la sua carriera come parrucchiere, di recente è stato produttore del successo nel 2018 con "A Star Is Born" interprettao da Lady Gaga e Bradly Cooper. Ha anche prodotto "Star" del 1976, con Kris Kristofferson e Barbra Streisand, a cui è stato legato sentimentalmente per ben 12 anni. Negli anni '90 è stato copresidente della Columbia Pictures insieme a Peter Guber. L'ultimo matrimonio di Peters è terminato nel 2004.

Gli amori passati

Era il 1995 quando la Anderson sposò Tommy Lee, batterista dei Motley Crue, conosciuto solo 5 giorni prima. Durante il matrimonio, il batterista fu arrestato per violenza domestica e condannato a sei mesi nel carcere della contea di Los Angeles. La coppia ha poi avuto due figli, Brandon Thomas e Dylan Jagger, divorziando poi nel 1998. Nel 2002, la Anderson ha dichiarato pubblicamente di aver contratto l'epatite C, a causa dei tatuaggi condivisi col marito Lee. Nel 2007 sposò il produttore cinematografico Rick Salomom. Matrimonio annullato il 22 febbraio dell'anno successivo. Nel 2014 annunciò di essersi risposata con Salomon. Nel 2015 la rottura, stavolta definitiva.