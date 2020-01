The New Pope, Marilyn Manson special guest nel quarto episodio. VIDEO

Un ospite eccezionale in Vaticano per il quarto episodio di The New Pope: Marilyn Manson compare, nei panni di se stesso, nella serie Sky creata e diretta da Paolo Sorrentino. Il terzo e il quarto episodio sono in onda venerdì 17 gennaio dalle 21,15 su Sky Atlantinc e in streaming su NOW TV.

Le anticipazioni

Vediamo il cardinale inglese Sir John Brannox, interpretato da John Malkovich, in procinto di diventare Papa. E - interrogato da Sofia Dubois - citare Marilyn Manson fra le sue persone famose preferite. La star interpreta dunque se stesso, e appare in scena confondendo il nuovo Papa Giovanni Paolo III con il Pio XIII, interpretato da Jude Law.