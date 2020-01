The New Pope, il video dei The Jackal sulla nuova serie. VIDEO

Video d'eccezione per il lancio di The New Pope, in uscita il 10 gennaio in esclusiva su Sky Atlantic e Now tv. I The Jackal hanno scritto e interpretato una clip per promuovere la serie Sky, creata e diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino e con protagonisti Jude Law e John Malkovich.

Il video promo e l'intervista a Sky tg24

Giocando sulla somiglianza tra le parole "Papa" e "papà", il colletivo comico napoletano ha vestito gli abiti vaticani per il video, in cui recita anche Silvio Orlando, interprete del Cardinale Voiello nella serie. E, ospiti nello studio di Sky tg24, hanno parlato del loro lavoro e dei progetti futuri.

The New Pope

The New Pope, scritta da Paolo Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises, è la seconda serie di Sorrentino ambientata in Vaticano. Il cast, oltre ai due volte nominati agli Oscar Jude Law e John Malkovich, include Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi, già protagonisti in The Young Pope. New entry nella serie sono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini. Guest star, Sharon Stone e Marilyn Manson.