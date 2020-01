Prima una seduta fotografica privata, poi una serata allietata da champagne portato da casa. Beyoncé e Jay-Z sono una delle coppie più influenti e amate dello show-biz mondiale. E anche alla cerimonia dei Golden Globe 2020 hanno fatto le cose in grande, a modo loro e in maniera eccentrica (I MOMENTI MIGLIORI DELLA CERIMONIA - I PREMIATI).

Il photoshooting privato

Queen B e il suo consorte erano presenti alla serata perché la popstar era in nomination per la Miglior canzone originale con “Spirit", tratta dalla colonna sonora del film animato "Il Re Leone” (premio poi andato a Elton John e Bernie Taupin per "I'm Gonna Love Me Again" di “Rocketman”). La coppia ha saltato il red carpet preferendo fare un photoshoot privato a casa propria. Così sono arrivati in ritardo mentre tutti erano già seduti in sala.

Lo champagne personale

Una volta sul posto, Beyoncé e Jay-Z hanno raggiunto il loro tavolo. Ma la giornalista del Los Angeles Times Amy Kaufman ha notato un piccolo dettaglio e ha scattato una foto poi postata su Twitter: nell’immagine si vede il bodyguard della coppia che porta delle bottiglie di champagne. Il rapper e la moglie sono proprietari da alcuni anni del marchio di bollicine Armand de Brignac, noto anche anche come Ace of Spades, così i due hanno preferito bere il proprio (a tutti gli effetti) champagne piuttosto che quello offerto dagli organizzatori. Infatti la serata era sponsorizzata da un’altra importante marca di champagne e dunque, farsi immortalare a bere dalla “concorrenza” poteva essere una mossa di marketing sconveniente.

La conferma di Jennifer Aniston

Durante la serata è accaduto un simpatico siparietto che ha confermato la storia: Jennifer Aniston ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha raccontato che la sua collega e co-protagonista di "The Morning Show” Reese Witherspoon ha chiesto a Beyoncé e al marito due calici di champagne, visto che avevano finito l’acqua al proprio tavolo. "Reese, questa è una delle tante ragioni per cui ti voglio bene - ha scritto la Aniston - Abbiamo finito l'acqua al nostro tavolo. Così, naturalmente, lei ha chiesto a Beyoncé e Jay-Z un bicchiere del loro champagne”. Il tutto corredato da diverse immagini che testimoniano l’accaduto.