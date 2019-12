Nonostante la sua vita spericolata e la lotta contro la dipendenza da droghe, Steven Tyler sta benissimo. Lo dimostra il servizio fotografico realizzato in occasione dell'intervista concessa a Haute Living. Oltre a raccontare i momenti di maggior successo della band negli anni Ottanta, il rocker si è anche mostrato senza veli davanti all'obiettivo.

La dipendenza da droghe

Durante l'intervista Tyler si è soffermato su un momento decisivo della sua vita. Era il 1988 e tutti i suoi cari l'hanno spinto a cercare aiuto per la sua dipendenza dalle droghe. "I manager e la band mi hanno spinto. Hanno pensato 'Facciamo tornare il cantante sobrio e tutti i nostri problemi saranno risolti'. Così sono tornato sobrio e mi ci sono voluti anni per andare oltre la rabbia che avevo verso di loro per avermi spedito in rehab mentre loro erano in vacanza". Ma oggi, dopo quell'esperienza, Tyler si è detto grato alla band per la sua sobrietà.

Le avventure con la beneficenza

Nel 2020 gli Aerosmith celebreranno 50 anni di carriera insieme. In onore di questa incredibile ricorrenza, la Recording Academy ha annunciato che il gruppo riceverà il titolo di MusiCares Person of the Year. Tyler si è dedicato anche alla cura degli svantaggiati e di persone che hanno subito abusi di ogni tipo attraverso il Janie's Fund, ispirato alla canzone del 1989 "Janies's Got a Gun". Nel 2017 l'organizzazione ha aperto anche un rifugio per donne maltrattate vicino Atlanta, chiamato proprio "Janie's House".

71 anni e non sentirli

Oltre allo scatto che mostra Tyler senza veli, l'energia del leader degli Aerosmith si vede anche nel residency show del gruppo a Las Vegas. Gli eventi sono sempre sold out, i fan cantano tutte le canzoni e, secondo quanto scritto da Violet Camacho, le performance di Tyler oggi sono le migliori di sempre. "Sono molto grato di poter realizzare questa magia attraverso canzoni che hanno una vita anche oltre la mia", ha dichiarato il cantante alla rivista. Nel 2020 gli Aerosmith si esibiranno anche in Italia.