Danny e Sandy, la celebre coppia di Grease, è tornata. In occasione del raduno Meet n’ Grease al Coral Sky Amphitheatre di West Palm Beach, John Travolta e Olivia Newton-John hanno indossato di nuovo gli abiti dei protagonisti del film, a 41 anni dall'uscita nelle sale cinematografiche. Le foto e i video dell'incontro sono poi stati condivisi su Instagram dai due attori.

Olivia Newton John: "Sono così eccitata"

A corredo dell'immagine postata sui social, l'attrice Olivia Newton John ha scritto: "Per la prima volta in costume da quando abbiamo fatto il film. Sono così eccitata!". Il collega John Travolta ha invece scritto: "Grease is still the word", condividendo con i follower alcuni video dietro le quinte e altre immagini con Olivia/Sandy.