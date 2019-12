Un artista mangia la banana di Cattelan da 120mila dollari. IL VIDEO

Avete mai mangiato una banana da 120mila dollari? David Datuna sì. L’artista americano di origini georgiane, a Miami, ha staccato dal muro l’opera di Maurizio Cattelan, l’ha sbucciata e l’ha mangiata. Il tutto davanti a telefonini e telecamere.

L’opera “Comedian” di Cattelan

L’opera dell’artista italiano Cattelan, una banana vera attaccata a un muro bianco con del nastro adesivo, era esposta nella galleria Perrotin per l’Art Basel di Miami, una delle fiere di arte contemporanea più importanti del mondo (FOTO). Si chiama “Comedian” ed è stata già venduta per 120mila dollari. Ne esistono altri due esemplari.

La performance di David Datuna

Datuna, dopo aver visitato la fiera, si è avvicinato all’opera di Cattelan e si è fatto riprendere mentre mangiava la banana. Poi ha pubblicato alcuni video sul suo profilo Instagram, definendo quanto accaduto una performance artistica dal titolo “Hungry artist” (“Artista affamato”). “Amo il lavoro di Maurizio Cattelan e adoro questa installazione. È deliziosa”, ha aggiunto nel post.

Nessuna denuncia

Sembra che Cattelan e Art Basel Miami abbiano deciso di non denunciare Datuna. Nessun problema anche per l’acquirente dell’opera: nell’atto di vendita sembra ci fossero le istruzioni per sostituire la banana quando questa fosse andata a male. Cattelan aveva comprato la banana in un negozio di alimentari di Miami per pochi centesimi di dollaro.