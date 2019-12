Maurizio Cattelan torna a far parlare di sé con la sua nuova opera: una banana attaccata a un muro bianco con del nastro adesivo. Si chiama “Comedian” ed è già stata venduta per 120mila dollari all’Art Basel di Miami, una delle fiere di arte contemporanea più importanti del mondo (FOTO). L’opera dell’artista padovano è stata esposta nella galleria Perrotin. Ne esistono tre esemplari: due sono stati già venduti, l’ultimo è ancora sul mercato a un prezzo maggiorato: 150mila dollari, riporta la Cnn.

L'idea e il significato dell'opera

Il fondatore della galleria Emmanuel Perrotin, sempre alla Cnn, ha commentato: “Le banane sono un simbolo del commercio globale e un dispositivo classico dell’umorismo, e hanno quindi un doppio significato”. La banana è stata acquistata in un negozio di alimentari di Miami. Cattelan, spiega la galleria Perrotin su Instagram, è solito comprare una banana in ogni località in cui viaggia e appenderla nella sua stanza d’albergo per trovare ispirazione. Da qui la prima idea per un’opera, con la realizzazione di modelli di banana in resina, in bronzo e in bronzo verniciato. Prima di approdare alla scelta definitiva: una banana vera.