La popstar Madonna è stata costretta a cancellare tre tappe del suo tour per problemi di salute. “Non vedo l’ora di riprendermi e continuare l’avventura con voi”, ha scritto su Instagram dopo aver annunciato la cancellazione delle tre date in programma a Boston. “Perdonate questa svolta inaspettata degli eventi. Esibirmi tutte le sere mi rende felice, cancellare i concerti è una vera punizione per me. Ma il dolore che provo è travolgente. Devo riposare e obbedire agli ordini dei dottori in modo da poter tornare più forte e meglio e continuare a portare Madame X in viaggio con tutti voi” (LIKE A PRAYER COMPIE 30 ANNI - I 61 ANNI DELLA DIVA).

Si riparte a dicembre

Gli show annullati sono quelli previsti a partire dal 30 novembre al Boch Center Wang Theater di Boston. Non verranno riprogrammati ed è stato avviato il rimborso completo dei biglietti dei fan, anche se la società che organizza il tour nei teatri ha annunciato che questi concerti potrebbero essere recuperati più avanti in base agli impegni. Il tour dovrebbe riprendere direttamente da Philadelphia il 7 dicembre. Il tour di Madonna nelle scorse settimane ha avuto diversi problemi. La cantante si è infortunata a New York ad inizio ottobre. Poi per problemi organizzativi ci sono state cancellazioni o spostamento di date. Alcuni fa addirittura hanno deciso di procedere per vie legali contro i ritardi con cui cominciano i concerti del “Madame X tour” (IL NUOVO DISCO DI MADONNA).

I problemi di Madonna

Dopo la performance a Los Angeles lo scorso 25 novembre, l’artista italoamericana si è sentita male e i medici hanno deciso di tenerla a riposo. Alcuni giorni fa la cantante ha postato un video in cui è impegnata nel bagno nel ghiaccio per riprendersi dalla fatica del concerti e per lenire "le tante ferite", come ha scritto. Anche a ottobre la popstar ha dovuto cancellare una data a New York per un problema al ginocchio.