Madonna oggi venerdì 16 agosto compie 61 anni ed è in splendida forma: la Regina del Pop ha condiviso negli ultimi giorni su Instagram una serie di video in cui mostra ai suoi 14,2 milioni di fan la sua incredibile elasticità e flessibilità fisica, mentre si prepara per la sua nuova tournée, il Madame X World Tour. In una prima clip si vede la cantante, al secolo Madonna Louise Veronica Ciccone, impegnata in un esercizio di riscaldamento mattutino: allunga e distende le gambe con apparente nonchalance e nel frattempo osserva distratta il suo smartphone.

Il nuovo tour: 83 date a teatro

In un secondo filmato, la popstar ha condiviso un altro momento delle sue sessioni di stretching per le prove generali del tour. "È bello rimanere flessibili", il commento che accompagna il video. Il Madame X World Tour inizierà il 12 settembre a New York, per terminare il 4 marzo 2020 a Parigi. 83 date, tutte a teatro, in cui Madonna presenterà il suo nuovo album - il 14esimo della sua straordinaria carriera -, che si chiama per l’appunto Madame X. La scelta di esibirsi in piccoli locali è per la cantante un ritorno al passato: è dal “The Virgin Tour” del 1985 che non accadeva. Per vederla, i fan italiani dovranno essere disposti ad andare all’estero: le date che sono state annunciate includono infatti soltanto Stati Uniti, Inghilterra, Francia e Portogallo.