"Sai cantare come Freddie Mercury?”. A lanciare la sfida impossibile è Google, con Freddie Meter, un esperimento sul web che ha lo scopo non solo di divertire gli utenti, ma anche - e soprattutto - di raccogliere fondi per The Mercury Phonenix Trust, un’associazione benefica per la lotta contro l’Aids, fondata da Brian May, Roger Taylor e il loro manager Jim Beach in memoria del leggendario frontman dei Queen, originario di Zanzibar e morto il 24 novembre 1991, a 45 anni.

Come funziona Freddie Meter

Freddie Meter, in collaborazione con Youtube, utilizza l’intelligenza artificiale e strumenti sviluppati da Google Research per analizzare attraverso il microfono del pc o dello smartphone quanto il timbro, l’intonazione e la melodia siano vicini a quelli di Freddie. Quattro i brani a disposizione degli utenti per misurarsi al cospetto di una delle voci più celebrate della storia della musica: “Don’t stop me now”, “We are the champions”, “Bohemian Rhapsody” e “Somebody to love”. Freddie Meter è stato lanciato in occasione del 44esimo anniversario della prima performance live di "Bohemian Rhapsody", tenutasi all’Empire Theater di Liverpool, il 14 novembre 1975.

La #FreddieChallenge sui social

Una volta accettata la sfida si dovrà affrontare un karaoke attraverso il quale l’intelligenza artificiale potrà procedere al confronto. Al termine, sarà elaborato il risultato che potrà essere condiviso sui social con l’hashtag #FreddieChallenge. Chi vorrà sposare la causa anti-Aids della fondazione di May, Taylor e Beach dovrà cliccare sul tasto “Donate”. Una demo di come funziona Freddie Meter è stata pubblicata dai Queen sul canale Youtube ufficiale.