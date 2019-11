L’appuntamento al cinema è a partire dal 5 dicembre 2019. Uscirà quel giorno il film “L’Immortale”, di e con Marco D’Amore, del quale è stato diffuso in queste ore il trailer. Si tratterà di un prequel in cui saranno raccontati gli anni di formazione del protagonista della serie Sky Gomorra: "Ciro Di Marzio è il male assoluto, il gesto efferato, la violenza ingiustificabile – ha spiegato Marco D'Amore - Ma è anche la tenerezza improvvisa di una carezza, la compassione per il dolore, il gesto eroico del sacrificio”.



Il film è prodotto da Cattleya - parte di ITV Studios - e Vision Distribution in collaborazione con Beta Film. Le riprese si sono svolte a Roma per poi proseguire a Napoli e a Riga, in Lettonia, Il soggetto e la sceneggiatura sono di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Marco D'Amore e Francesco Ghiaccio.