A Milano arriva "Vanity Fair Stories" il 23 e 24 novembre

Ospiti nazionali e internazionali di tutte le disciplne artistiche e dell'informazione, performance e incontri da non perdere, proiezioni in esclusiva e la grande musica. Con questo ricco menù il 23 e 24 novembre a Milano arriva la seconda edizione di "Vanity Fair Stories", l'evento organizzato da Vanity Fair Italia, patrocinato dal Comune di Milano e che vede tra gli Istitutional sponsor Sky. La due giorni sarà aperta al pubblico (su registrazione, fino ad esaurimento posti) e si terrà al The Space Cinema Odeon in via Santa Radegonda 8 (ecco il ricco programma).

Da Matt Dillon a Mara Maionchi: tanti gli ospiti attesi

Tanti e di prestigio gli ospiti previsti per "Vanity Fair Stories". Cantanti, attori nazionali e internazionali, registi, sceneggiatori e scrittori si alterneranno infatti sul palcoscenico in una nuova modalità di racconto che porta il pubblico a sperimentare dal vivo lo storytelling e le esclusive della testata. Tra i protagonisti l’attore e regista statunitense Matt Dillon, l’étoile Roberto Bolle, la cantautrice Malika Ayane, il cantautore Francesco De Gregori, il regista Paolo Genovese, Luciano Ligabue, Pierfrancesco Favino, Gabriele Muccino, Tommaso Paradiso e il volto tv e conduttrice radiofonica Mara Maionchi. Ma anche tanti giornalisti e scrittori come Lirio Abbate, Daria Bignardi, Massimo Gramellini, Roberto D'Agostino e Benedetta Tobagi, e due ex calciatori: Samuel Eto’o e Claudio Marchisio.

Vanity Fair Awards e concerto acustico

La sera del 23 novembre si terrà anche la cerimonia di consegna dei "Vanity Fair Awards". L’evento verrà presentato da Alessandro Cattelan e si potrà partecipare solo su invito. Oltre ai numerosi interessanti incontri, durante la kermesse si potrà approfittare anche di tantissime proiezioni. In programma le serie Sky "The Loudest Voice", "Caterina la Grande", "Chernobyl", "His Dark Materials" e per Fox "La Guerra dei Mondi", il documentario HBO "Very Ralph" (in Italia esclusiva Sky) su Ralph Lauren, quello dal titolo "Alda Merini - Una poetessa al telefono", e quello dedicato a un grande regista: "Carlo Vanzina il cinema è una cosa meravigliosa". Vanity Fair Stories si concluderà con una grande serata musicale acustica domenica 24 Novembre dalle ore 21:30 con una lineup di grandi nomi: Malika Ayane, Clavdio, Franco126, Fulminacci, Filo Vals, Levante ed Emma Marrone.