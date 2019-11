Arriva il 22 novembre il nuovo album dei Coldplay, Everyday Life. La band, con una poco convenzionale conferenza stampa online insieme a YouTube Originals, ha annunciato che il lancio del loro ottavo disco avverrà con due concerti esclusivi in diretta streaming dalla Giordania.

Le due metà: Sunrise e Sunset

Il concerto-evento “Coldplay: Everyday Life - Live in Jordan” si terrà il 22 novembre ad Amman e sarà diviso in due parti, che rispecchieranno le due metà del doppio album da 52 minuti: Sunrise e Sunset. Il concerto Sunrise inizierà alle ore 5 del mattino (ora italiana) e il concerto Sunset seguirà alle ore 15. È la prima volta che la band guidata da Chris Martin si esibisce in Giordania: "La trasmissione di questi due concerti è stato un nostro sogno da quando abbiamo iniziato a lavorare su questo album. A pensarci ora, è una cosa che un po' spaventa e che sembra impossibile, come tutti i migliori sogni. YouTube è la casa perfetta per la sua realizzazione". Due brani tratti dal nuovo album, Orphans e Arabesque, sono stati pubblicati il 24 ottobre.