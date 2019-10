Il nuovo album di Kanye West sta arrivando: il 25 ottobre 2019 uscirà " Jesus is King ". La notizia è stata accolta dai suoi fan con sollievo, ma anche scetticismo, visto che hanno assistito a numerosi rinvii dell'uscita attraverso le notizie diffuse dalla moglie del rapper, Kim Kardashian. Ma la stampa specializzata, che ha già sentito la versione definitiva dell'album sembra non avere dubbi sull'arrivo del nuovo disco. Ma perché Kanye West ci ha messo tanto? Sembra che il cantante abbia un'ossessione che gli ruba molto tempo: i film.

I ritardi nelle uscite

L'uscita di "Jesus is King" era prevista per il 27 settembre 2019. Ad annunciarlo era stata la signora West, Kim Kardashian, con un post su Twitter che anticipava la tracklist dell'album. Il 28 settembre dell'album non c'era traccia, ma sempre la moglie del rapper pubblica un nuovo tweet con una nuova foto dell'elenco dei brani, modificato. "Have Faith...", scriveva, "abbiate fede". Con una storia su Instagram la signora West pregava i fan di essere pazienti perché suo marito stava dando gli ultimi ritocchi al disco, durante una session a Chicago. Nuova data di uscita: 29 settembre. Ma il disco ha saltato a piè pari il mese, slittando a ottobre 2019. Per la precisione, al 25 ottobre 2019.

Il precedente

Non è la prima volta che Kanye West fa trepidare i suoi fan, impazienti di ascoltare un suo nuovo disco. Nel 2016 toccò a "The Life of Pablo". L'uscita di questo album fu ritardata per molti giorni dopo il live listen al Madison Square Garden. Ha mixato il brano "Ye" e l' omonimo disco fino all'ultimo minuto, postando foto delle opere d'arte che avrebbero decorato la copertina. In più, il seguito di "Ye", " Yandhi ", non ha mai visto la luce. Gli addetti ai lavori riuscirono a sentire solo qualche traccia non finita.

Cosa c'è dietro il ritardo dell'uscita di "Jesus is King"

Kanye West è molto attento al suo lavoro. Meticoloso, pignolo, rifinisce i suoi brani fino all'ultimo istante. Ma questa volta c'è dell'altro. Infatti, dietro al ritardo dell'uscita di "Jesus is King" c'è la sua passione per il cinema. Infatti ha prodotto un nuovo film, che porta lo stesso titolo dell'album in arrivo. Durante il listening party a Chicago, la stampa specializzata ha potuto guardare il girato di 37 minuti, diretto dal regista di video musicali Nick Knight. "Un fatto inequivocabile e vero su di lui - spiega l'opinionista di Forbes Travis Bean - è che è ossessionato con i film". Per questo si crede che disco e film usciranno insieme perché l'uno è necessario per capire l'altro.

L'ossessione per il cinema

Come riporta Bean, Kanye West ha dichiarato che ciò che ha più influenzato la sua arte va al di là di musica e hip hop. Ci sono Steven Spielberg, Walt Disney e Alejandro Jodorowsky, ma anche Spike Jonze, Hype Williams e David Lynch. Questi artisti hanno influenzato i suoi video. Durante il tour di Yeezus, ha proiettato il film "La montagna sacra" di Alejandro Jodorowsky in muto, come sfondo per il palco.

Il precedente

Il film "Jesus is King" non è la prima esperienza di dialogo tra musica e cinema. Infatti, per "My Beautiful Dark Twisted Fantasy", West realizzò "Runway", un girato di 34 minuti con una sceneggiatura in piena regola, diretta dallo stesso rapper. Guardando il film, possiamo capire il personaggio dell'album e la sua condanna a una vita di solitudine, fino alla consapevolezza di potersi salvare creando musica importante. "West pensa i suoi progetti come dei film", afferma Bean. La meticolosità dell'architettura e delle corrispondenze fra musica e immagini da sole giustificano i ritardi, a cui anche i fan più fedeli sembrano ormai abituati.