Tutti come Arthur Fleck, in arte Joker, nella pregevole interpretazione di Joaquin Phoenix nelle sale in queste settimane: la scalinata del Bronx dove il protagonista con il celebre trucco si esibisce in un balletto, poco prima di una delle scene chiave del film, è diventato luogo di pellegrinaggio per i molti fan. Frotte di imitatori, uomini e donne, vestiti e truccati come il Joker del film, affollano in questi giorni la scalinata, che si trova tra Shakespeare Avenue e Gotham Avenue, spesso con improvvisati cameramen al seguito, e si fanno riprendere mentre ripetono il celebre balletto. Un fenomeno diventato di moda su Youtube e Instagram (dove spopola l’hashtag #Jokerstairs), ma di certo poco gradito a chi in quella zona del Bronx ci vive davvero, tutto l’anno, come si sente nella seconda parte di questo video: una donna grida “State lontani dal Bronx, andate via!”. Batman e Joker insieme a Dylan Dog: il nuovo crossover di DC e Bonelli