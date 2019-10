È il giorno del gran finale per “1994”. La serie, capitolo conclusivo della trilogia Sky Original iniziata con “1992” e proseguita con “1993”, si chiude con gli ultimi due episodi, in onda alle 21.15 di venerdì 25 ottobre sui canali Sky (LE FOTO DEL FINALE DI STAGIONE). Il “series finale” si potrà vedere su Sky Atlantic e in simulcast su Sky Cinema Uno. Ma anche in 4K HDR su Sky Q satellite e su Now Tv. Tutta la serie è poi disponibile on demand e su su Sky Go (COSA È SUCCESSO NEL 1994 - LE FOTO).

Cosa succede nelle ultime puntate

Il finale di stagione è ambientato nel giorno del matrimonio tra Leonardo Notte (Stefano Accorsi) e Veronica Castello (Miriam Leone), nelle stesse ore cruciali in cui il governo guidato da Silvio Berlusconi (Paolo Pierobon), dopo aver rappresentato il sogno di cambiare l’Italia, è sul punto di cadere dopo appena sei mesi dal suo insediamento. Nel giorno delle nozze, il grande assente è proprio il Presidente del Consiglio, impegnato a Roma. C’è invece Pietro Bosco (Guido Caprino) che, dopo essersi vendicato sull’uomo che ha ucciso suo padre, costringe Veronica a fare una scelta di vita (IL CONFRONTO BERLUSCONI-OCCHETTO TRA SERIE TV E REALTÀ - LE VILLE DI BERLUSCONI).

Un'immagine di Leonardo Notte (il personaggio di Stefano Accorsi) nel finale di 1994 (foto © Antonello&Montesi)

Il cast

Nella serie, diretta da Giuseppe Gagliardi e da Claudio Noce, il cast dei protagonisti (LE FOTO) vede le interpretazioni di Stefano Accorsi, Guido Caprino, Miriam Leone, insieme ad Antonio Gerardi, Giovanni Ludeno e Paolo Pierobon. “1994” è una serie Sky Original prodotta da Wildside, parte di Fremantle, creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. L’idea del progetto è di Stefano Accorsi, che ha partecipato allo sviluppo creativo della serie (IL CONFRONTO DEI PERSONAGGI STORICI TRA SERIE E REALTÀ).