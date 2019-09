Stiamo per conoscere i nomi degli aspiranti concorrenti che hanno superato la fase delle selezioni di X Factor 2019: stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) sarà trasmessa la terza puntata di Audizioni della tredicesima edizione del talent show di Sky.

1. Le ultime Audizioni di X Factor 2019

Fra cantanti che hanno ottenuto quattro sì e casi disperati, rispediti a casa, ora tocca agli ultimi aspiranti concorrenti cercare di guadagnarsi la strada verso i Bootcamp. Gli artisti più variegati - fra interpreti, musicisti, band e cantautori - proveranno a stupire i giudici Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta, mostrando talento e personalità.

Cosa è successo durante la seconda puntata di Audizioni di X Factor 2019

2. Cosa succederà stasera a X Factor 2019?

Vari e ricercati i brani proposti sul palco: si va da “Roma stasera” di Motta a “Hey Ya!” degli OutKast, passando per “Rose viola” di Ghemon e “Never had” di Oscar Isaac.

3. Aspettando i Bootcamp di X Factor 2019

Per Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta stasera sarà il momento di selezionare chi, tra coloro che hanno ricevuto tre sì durante le selezioni, potrà accedere al Bootcamp al fianco dei talenti che, invece, sono stati promossi all’unanimità, conquistando di diritto l’accesso diretto alla seconda fase di selezione.

COME VEDERE X FACTOR

4. Le categorie di X Factor 2019

La puntata di stasera segna un momento cruciale all’interno della trasmissione: il conduttore Alessandro Cattelan sceglierà la categoria da assegnare a ciascun giudice. Si conoscerà chi guiderà le Under Donna, chi sarà il mentore degli Under Uomini, chi si prenderà cura degli Over e chi seguirà i Gruppi.

Cosa hanno detto i giudici alla seconda puntata di Audizioni

5. Achille Lauro, ospite stasera a X Factor 13

Dopo Anastasio la scorsa settimana (SCOPRI IL LIVEBLOG della seconda puntata di Audizioni di X Factor 2019), l’ospite della serata sarà Achille Lauro. Il cantante farà ballare il Pala Alpitour di Torino con il brano “Rolls Royce”, il successo presentato all’ultimo Festival di Sanremo.

6. La seconda volta di Achille Lauro a X Factor Italia

Non è la prima volta che Achille Lauro entra nell’universo di X Factor Italia: l’artista aveva partecipato agli Home Visit della scorsa edizione in qualità di giudice, ospite in Provenza di Mara Maionchi.

7. I prossimi appuntamenti di X Factor 2019

Dopo la fase delle Audizioni, si terranno due puntate dedicate ai Bootcamp, seguite dagli Home Visit. I Live di X Factor 2019 prenderanno il via giovedì 24 ottobre

Appuntamento con la terza puntata di Audizioni di X Factor 2019 stasera, giovedì 26 settembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455).