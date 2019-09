Novità in casa Mattel. Il gioco da tavolo Scrabble, in cui gli sfidanti devono trovare il maggior numero di parole possibili combinando le lettere che hanno a disposizione, da oggi si arricchisce dei dialetti della penisola. L’azienda statunitense ha messo in commercio Scrabble Italia – Edizione Speciale dove non valgono più soltanto le parole “classiche” della lingua italiana.

I giocatori avranno a che fare anche con le nuove "Carte Dialetto" e le Carte "Gioca come Mangi". Le regole non cambiano: semplicemente ognuno potrà farsi aiutare dalla saggezza popolare e dalle mille sfaccettature linguistiche del Paese. E se qualcuno tra gli avversari non è d’accordo con l’esistenza di una certa parola, fanno sapere dalla Mattel, decideranno i giocatori a maggioranza.