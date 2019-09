La rapper Nicki Minaj ha annunciato su Twitter che lascerà la musica: "Ho deciso di ritirarmi per dedicarmi alla mia famiglia", ha scritto, nella serata di giovedì 5 settembre, l'artista americana, originaria di Trinidad e Tobago. Minaj presto si sposerà con il compagno Kenneth Perry. Di recente l'artista aveva riferito agli ascoltatori del suo programma "Queen Radio" che lei e il fidanzato Kenneth Perry entro "circa 80 giorni" sarebbero convolati a nozze.

"Il tweet è stato brusco e insensibile"

Numerose le reazioni dei fan, in molti sconfortati per l'addio alle scene della rapper. Successivamente, in un altro tweet, non del tutto chiaro, la cantante ha scritto: "Sono ancora qui. Ancora follemente innamorata di voi ragazzi e lo sapete. Vi prometto che sarete felici. Nessun ospite, solo noi stiamo parlando di tutto". Nicky Minaj si è detta dispiaciuta per la comunicazione precedente: "Il tweet è stato brusco e insensibile, mi scuso". Bisognerà aspettare per capire se il ritiro della cantante annunciato su Twitter corrisponde a un'esigenza reale o se si tratti di una mossa pubblicitaria.

La carriera di Nicki Minaj

Onika Tanya Maraj, questo è il vero nome di Nicki Minaj, è nata a Port of Spain, capitale di Trinidad e Tobago, nel 1982. Tra il 2010 e il 2018 ha pubblicato 4 album, l’ultimo è Queen. Nel corso degli anni le sono stati attribuiti numerosi premi che l’hanno consacrata tra le migliori artiste della scena rap e hip hop.