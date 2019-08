Heidi Klum e Tom Kaulitz, matrimonio davanti ai Faraglioni di Capri

Heidi Klum e Tom Kaulitz hanno detto (di nuovo) sì. La super modella e il cantante dei Tokio Hotel si erano già sposati lo scorso 22 febbraio 2019, ma hanno deciso di replicare la cerimonia sullo sfondo dei Faraglioni di Capri. Il nuovo matrimonio si è svolto a bordo di uno yacht con 120 invitati.

Luna di miele in Italia

Heidi Klum, 46 anni, e Tom Kaulitz, 29 anni, si stanno godendo una luna di miele molto speciale nell'isola campana. La seconda cerimonia è stata allietata da bagni in piscina, balli scatenati e brindisi a base di limoncello. Il profilo Instagram della modella tedesca ha documentato il tutto. Mentre la prima cerimonia è stata intima e privata, celebrata a Los Angeles, questa volta i due hanno fatto davvero le cose in grande.

Quasi vent'anni di differenza

Come ha rivelato Tmz, Heidi Klum e Tom Kaulitz sono stati avvistati per la prima volta insieme nel marzo 2018. Ma la coppia aveva iniziato ad uscire già qualche settimana prima, precisamente il 22 febbraio 2019. Per celebrare questo fortunato incontro, le due celebrity hanno deciso di scegliere la data dell'anniversario del primo incontro come giorno del proprio matrimonio. Heidi Klum ha annunciato il fidanzamento a dicembre 2018 con un post su Instagram, in cui ha mostrato anche il suo anello. Il primo matrimonio è stato festeggiato con una cena costosa e molto intima, che i paparazzi avevano inizialmente scambiato per un normale appuntamento.