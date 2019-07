Elton John ha festeggiato su Instagram 29 anni di “sobrietà” e di astinenza dall’alcol e dalla droga. Il cantante 72enne ha pubblicato una foto della spilla degli Alcolisti Anonimi, ricevuta proprio in occasione della ricorrenza, accompagnata da un ringraziamento: "Ventinove anni fa ero un uomo distrutto, ma ho alla fine trovato il coraggio di dire quelle tre parole che mi hanno cambiato la vita: 'Mi serve aiuto' - scrive il cantante -. Grazie a tutte le persone altruiste che mi hanno aiutato nel mio percorso verso la sobrietà. Vi sarò eternamente grato".

I problemi con l’alcol

John torna così a parlare dei momenti difficili legati alla sua dipendenza dall’alcol, come già aveva fatto di recente alla presentazione al Festival di Cannes del biopic sulla sua vita, “Rocketman”. In quell’occasione aveva rivelato di aver sofferto di problemi di droga e alcol in passato e aveva raccontato che non sarebbe vivo oggi se non avesse chiesto aiuto quando si era sentito "in imbarazzo" per se stesso. La popstar non ha mai fatto mistero del lungo percorso di disintossicazione che ha attraversato per uscire dalla dipendenza.