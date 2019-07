"Addio maestro e amico". Luca Zingaretti si congeda così da Andrea Camilleri (la fotostoria). L'attore romano, che ha interpretato il celebre personaggio del commissario Salvo Montalbano per la prima volta nel 1999, ha affidato il proprio dolore a un post su Instagram (qui il rapporto tra Montalbano e Camilleri: l'approfondimento).

"Mi hai spiazzato"

"E alla fine mi hai spiazzato ancora una volta e ci hai lasciato". Inizia così il lungo ricordo di Luca Zingaretti, affidato ai social. "Nonostante le notizie sempre più tragiche, ho sperato fino all’ultimo che aprissi gli occhi e ci apostrofassi con una delle tue frasi, tutte da ascoltare, tutte da conservare. E invece è arrivato il momento di ricordare". Nel suo post ha sottolineato gli ideali che hanno sempre animato Andrea Camilleri, morto a 93 anni nella mattina del 17 luglio. "Le tue parole resteranno sempre con la stessa semplicità e con l'immensa generosità e saggezza con cui le hai condivise, da mente libera e superba quale sei", ha aggiunto l'attore.

"Adesso te ne vai e mi lasci"



"Ma soprattutto mancherai a me perché in tutti questi anni meravigliosi in cui ho incrociato la mia vita con quella del commissario, mi sei stato amico", scrive ancora Zingaretti, che ha affiancato il suo pensiero a una sua foto scattata al tramonto, su una spiaggia. Nel ricordo l'attore ha sottolineato il senso di rispetto per se stessi e gli altri, trasmessogli dal maestro e amico. "Adesso te ne vai e mi lasci con un senso incolmabile di vuoto, - conclude Zingaretti - ma so che ogni volta che dirò, anche da solo, nella mia testa, 'Montalbano sono!' dovunque te ne sia andato sorriderai sornione, magari fumandoti una sigaretta e facendomi l'occhiolino in segno di intesa, come l'ultima volta che ci siamo visti a Siracusa. Addio maestro e amico, la terra ti sia lieve! Tuo Luca".