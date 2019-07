Riminicomix 2019: il programma dell'evento

Torna Riminicomix e anche per l'edizione 2019 piazzale Federico Fellini, a Marina Centro di Rimini, diventerà il luogo principale della manifestazione dedicata al mondo dei fumetti . Editori, appassionati, Youtuber e cosplayer animeranno la manifestazione in programma dal 18 al 21 luglio.

Gli incontri da non perdere

Gli incontri con gli autori e le case editrici si terranno nell'adiacente palazzina Roma, dalle 17 alle 19:30. Tra gli autori ospiti di Riminicomix 2019 c'è anche Antonio Lapone, autore del manifesto ufficiale. Al celebre ladro mascherato sarà dedicato l'appuntamento " Diabolik e le regine del terrore" con Davide Barzi e Roberto Altariva (21/07, ore 17:15). Il fumetto made in Italy sarà protagonista anche dell'incontro nella Palazzina Roma "Disney Italiani" con Massimo Bonfatti, Casty, Luca Giorgi, Federico Fiecconi, Claudio Sciarrone, Luca Boschi (21/07, ore 18:15). Tra gli altri i nomi più in vista del programma ci sono Alfredo Castelli, Jacopo Rauch, Giovanni Freghieri, Oskar, Valerio Piccioni, Gianni Sedioli, Walter Trono, Anna Lazzarini, Laura Scarpa, Luca Mazzocco, Francesco Matteuzzi.

Proiezioni alla Palazzina Roma

Durante Riminicomix 2019 la palazzina Roma diventerà anche un cinema. Qui saranno proiettati i primi due episodi di "Dr. Stone": appuntamento sabato 20 luglio alle ore 21. La saga prende spunto dall'omonimo manga e racconta le avventure di Senku Ishigami e dei suoi amici, che combattono per il proprio destino in un mondo in cui tutti gli esseri umani si sono trasformati in pietra. Domenica 21 luglio, alle ore 21 verrà proiettato "I bambini inseguono le Stelle", il lungometraggio del maestro Makoto Shinkai. Seguirà alle 23 la proiezione della nuova serie tv anime "Kill la Kill".

Cosplay e musica

A Riminicomix si terrà anche la Cosplayconvention, per cui si prevede un'affluenza di circa tremila persone. Protagonisti dell'evento saranno i costumisti cosplay Christina Volkova, Ori San, Narga Chan, Mila Alexia Jaeger. Come in ogni kermesse dedicata al fumetto, anche Riminicomix 2019 avrà la sua colonna sonora. Stefano Bersola si esibirà nelle sigle degli anime, mentre Matteo Leonetti eseguirà quelle dei cartoni animati in chiave più rock.

Gli Youtuber

Figure centrali del Riminicomix 2019 saranno sicuramente gli Youtuber. Le star del video online saranno i protagonisti dell'incontro "Youtuber. Editoria. Fumetto. Nuove frontiere e metodologie di promozione" (19/07, ore 22:30, Palazzina Roma) Riccardo Accattatis e Davide "Dado" Caporali presenteranno i loro ultimi due libri.

Info e costi

Riminicomix 2019 sarà aperto dal 18 al 21 luglio dalle 17 alle 24 nell'area della mostra mercato. La sezione food sarà aperta dalle 11 alle 24. Tutti gli eventi, i concerti, gli incontri con gli autori e le mostre sono a ingresso gratuito.