Notte Rosa Rimini 2019, il programma degli eventi

Il 5 luglio si apre la quattordicesima edizione della "Notte Rosa, il Capodanno all'estate". L’evento, ormai un classico della riviera romagnola, animerà fino al 7 luglio i 110 chilometri di costa del nord delle Marche e dell’Emilia Romagna, ma anche alcuni dei luoghi più suggestivi dell’entroterra. Oltre 400 gli eventi organizzati, molti dei quali si terranno del territorio del comune di Rimini, dove venerdì 5 luglio si esibirà Francesco De Gregori.

Il programma degli eventi a Rimini

Il cantautore romano canterà in piazzale Fellini alle 21.30 per una data del suo tour "De Gregori & Orchestra - Greatest Hits Live". Tra gli eventi organizzati a Rimini, anche il suggestivo concerto all’alba (alle 5 di mattina di sabato) del Maestro Roberto Cacciapaglia sulla spiaggia di Riminiterme e il djset della russa Nina Kraviz la sera di sabato al Beach Arena. Lunedì 8, invece, presso la Corte degli Agostiniani si esibirà la rock band britannica Echo & The Bunnymen. Il programma prevede anche diversi appuntamenti culturali: il 6 luglio infatti apre la mostra "Revolution 1989- 2019", e quella del regista statunitense David Lynch dedicata al maestro Federico Fellini dal titolo "David Lynch. Dreams. A tribute to Fellini", che si terrà fino al 14 luglio all’interno della Galleria Primo Piano.

Non solo Rimini

La manifestazione, che quest’anno come slogan si è data "Pink R-Evolution", proporrà concerti, dj set, dirette radio, cultura e gastronomia. Tra gli eventi più attesi in programma c'è lo show di Radio Deejay con Linus e Nicola Savino in piazzale Roma a Riccione, il concerto di Mahmood a Bellaria e quello di Shade e Federica Carta a Cattolica. A Misano Adriatico, invece, ci saranno i The Kolors, mentre a Pesaro andrà in scena Gene Gnocchi. E ancora: Baby K a Comacchio, i Tiromancino a Cattolica e l'Orchestra Casadei a San Mauro Mare. Diversi anche gli appuntamenti culturali: a Ferrara ad esempio porte aperte al Castello Estense, vestito di rosa per l'occasione. Quest'anno, per la prima volta, alla Notte Rosa partecipano anche il comune di Castrocaro, e il nord delle Marche con Gradara e Pesaro.

Indotto oltre i 200 milioni di euro

Gli organizzatori dell’evento hanno fatto sapere che saranno 8mila gli esercizi commerciali e 5mila le strutture turistiche aderenti, con un indotto che dovrebbe superare i 200 milioni di euro. Su tutta la costa e nell’entroterra sono previsti per l’occasione più di due milioni di persone. Durante la presentazione dell’evento, l'assessore al Turismo dell’Emilia Romagna, Andrea Corsini, ha spiegato che la Notte Rosa è "un miracolo che si ripete", al quale contribuiscono "amministratori di centro sinistra, centro destra e Movimento 5Stelle. Ci siamo tutti e tutti ci riconosciamo nel progetto e in questo stile di vita".