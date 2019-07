Dior, la stilista Maria Grazia Chiuri ha ricevuto la Legion d'onore

La stilista italiana Maria Grazia Chiuri è stata insignita della Legion d’onore, la più alta onorificenza della Repubblica francese. Prima direttrice artistica femminile della maison Dior, Chiuri ha ricevuto il riconoscimento alla presenza del segretario di Stato e ministra delle Pari opportunità Marlène Schiappa. Ad applaudirla, anche lo stilista Valentino Garavani (meglio noto come Valentino) e il suo socio, l’imprenditore Giancarlo Giammetti, e altri ospiti. La cerimonia si è tenuta nel quartier generale della griffe parigina.

I valori del femminismo nella moda

Chiuri è la prima stilista donna italiana a ricevere un simile riconoscimento. Accanto al marito e ai figli, la creativa romana si è detta "onorata ed emozionata", oltre che “molto commossa”. Con un passato in Valentino e Fendi, Chiuri è dal 2016 al timone di Dior, la maison di Avenue Montaigne. "Ancora oggi mi sento quella ragazza curiosa che andava a scuola a Roma per imparare il fashion design - ha detto Chiuri alla rivista Wwd -. Ricevere un riconoscimento così importante dalla Francia, che rappresenta la moda e la cultura, e dalle mani di una donna come Marlène Schiappa, che per me rappresenta i valori più importanti, è una grande emozione", ha aggiunto la stilista esortando le giovani a "credere in sé stesse e seguire il loro istinto". Nel suo discorso, come in quello della ministra Schiappa, diversi riferimenti al femminismo e all’importanza di rifletterne i valori nella moda e nelle creazioni artistiche. “Ringrazio la maison per il loro supporto nel dar voce alle donne e al loro lavoro. Il loro impegno può cambiare il mondo”, ha detto Chiuri.