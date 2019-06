In occasione dell'inaugurazione del tour "It's My Party" a Los Angeles, Jennifer Lopez si è concessa un momento speciale sul palco in compagnia di sua figlia. La cantante e Emme, avuta dall'ex marito e performer latinoamericano Marc Anthony, hanno così duettato sulle note di "Limitless". Lopez ha poi postato la clip dell'esibizione su Instagram.

Una madre orgogliosa

"I can't take it! #ProudMama" ("Non ce la faccio! #mammafiera") ha scritto Jennifer Lopez nel post che accompagna il video dell'esibizione condivisa con la figlia. Emme Anthony, 11 anni, ha sfoderato una voce incredibilmente potente, sintesi delle abilità canore del padre e della madre. Del resto la bambina ha da tempo superato l'imbarazzo del cantare in pubblico, come dimostra l'esecuzione di "If I Ain't Got You" di Alicia Keys, ripresa e pubblicata in passato su YouTube. Un video in cui Lopez anticipava che, date le premesse, sua figlia l'avrebbe raggiunta sul palco durante il suo tour. Una promessa mantenuta.

Un talento innato

Ma questa non è la prima volta che Emme si esibisce davanti al pubblico. Con un video di dicembre 2017 Jennifer Lopez aveva condiviso una performance di "Do You Hear What I Hear?" cantata da Emme con i suoi compagni di scuola. E a febbraio un altro video documentava l'esecuzione di "How Far I'll Go", brano tratto dal cartone "Oceania". A corredo del filmato, Lopez scriveva: "Mamma è così fiera di te!".