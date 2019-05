I più accaniti giocatori di "Uno" si saranno disperati, insultando l'amico per dei rilanci inattesi. E pensare che era tutto inutile. Dopo anni, l'account Twitter ufficiale del popolare gioco di carte ha offerto alcune precisazioni sul regolamento. E una riguarda quelle più contestate: "+2" e "+4", che obbligano il giocatore a pescare dal mazzo, allontanandosi così dall'obiettivo finale, quello di rimanere senza carte in mano.

La regola ufficiale

Le carte "+2" e "+4" obbligano il giocatore successivo a pescare dal mazzo. Se sommate, rappresenterebbero praticamente una sentenza, perché lo scopo del gioco è disfarsi il prima possibile di tutte le carte che si hanno in mano. Dopo decenni di partite, l'account ufficiale di "Uno" ha pubblicato questo tweet: "Se qualcuno cala una carta "+4", devi pescarne 4 e passare il turno. Non puoi calare "+2" per far sì che il giocatore successivo peschi sei carte". Né si possono sommare due "+4" per far pescare al giocatore successivo nel giro otto carte. Queste giocate, quindi, non si possono realizzare una dopo l'altra e non sono cumulabili. L'unica opzione possibile è pescare quanto indicato e passare la mano.

La discussione su Twitter

Non è una precisazione da poco, perché, a differenza delle altre carte, "+2" e "+4" non hanno bisogno della classica corrispondenza di colori e possono quindi essere utilizzate come jolly. Il tweet di precisazione ha generato una discussione notevole, con oltre 58mila retweet, 76mila "mi piace" e decine di commenti. In molti casi si è trattato di richieste di ulteriori chiarimenti. Cui l'account ha risposto. Non è possibile combinare "+2" e "+4"neppure se sono nelle mani dello stesso giocatore. Si può usare una carta alla volta: niente scarto "doppio" per far pescare sei carte al giocatore successivo.