Marco D’Amore e Salvatore Esposito hanno registrato un podcast in cui compiono un vero e proprio "viaggio nelle musiche di Gomorra". I due protagonisti della serie, la cui quarta stagione si concluderà con l’attesissimo finale venerdì 3 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic, hanno raccontato la colonna sonora dal loro punto di vista, svelando aneddoti e sensazioni rievocati da queste note. Disponibile su Spotify, il podcast si intitola "Sky Original presenta: Un viaggio nelle musiche di Gomorra".



In streaming anche i remix della colonna sonora

In occasione del finale della quarta stagione, dal 3 maggio è disponibile in streaming anche "Mokadelic - Doomed to Live Remixes", l’EP che contiene i remix della colonna sonora portante di Gomorra. Il disco, prodotto con la leggendaria etichetta londinese Crosstown Rebels, sarà in vendita da venerdì 17 maggio ed è stato realizzato da una delle icone della scena elettronica house italiana, Lele Sacchi, con la partecipazione di Davide Squillace, superstar globale dell’elettronica originario di Napoli, e di Daniele Baldelli.

Salvatore Esposito e Marco D’Amore

Marco D'Amore nelle prime tre stagioni di Gomorra ha interpretato il ruolo di Ciro Di Marzio, dopodiché è passato dietro la macchina da presa per diventare uno dei registi della quarta. Quest’ultima stagione infatti, prodotta da Sky con Cattleya e Fandango, in collaborazione con Beta Film - e nata come le altre da un'idea di Roberto Saviano e dal suo omonimo best seller - ha avuto una regia condivisa. Sotto la supervisione artistica di Francesca Comencini, oltre a Marco D'Amore ha avuto come registi anche Francesca Comencini, Claudio Cupellini, Enrico Rosati e Ciro Visco. Salvatore Esposito, invece, nella serie veste i panni Gennaro "Genny" Savastano e si appresta a concludere da protagonista questa quarta stagione. Nelle puntate precedenti si è riaccesa la lotta tra le fazioni: tra imprevisti, nuovi boss e alleanze per contendersi il controllo di Napoli.