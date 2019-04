Adele annuncia la separazione dal marito Simon Konecki

Adele e il marito Simon Konecki si sono separati. A dare l’annuncio, con un comunicato stampa all'Associated Press, è stato lo staff della celebre cantante britannica. In una brevissima nota si legge che i due “si sono impegnati a crescere il figlio (Angelo, nato nel 2012, ndr) insieme con amore. Come sempre la coppia chiede riservatezza. Non ci saranno ulteriori commenti".

La separazione dopo 7 anni

Come scrive il sito Tmz, Adele e Konecki stavano insieme da più di 7 anni e l’ultima volta che erano apparsi insieme in pubblico risalirebbe allo scorso gennaio, quando erano stati visti arrivare insieme nel backstage di un concerto di Elton John a Los Angeles. I due si erano sposati con una cerimonia segreta e la cantante non aveva confermato la relazione fino al 2017.