Torna su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno la quarta stagione di Gomorra. Venerdì 19 aprile alle 21.15 vanno in onda la settima e l'ottava puntata, dirette da Enrico Rosati.

I malumori di Forcella

Dopo che il sequestro di droga ha messo a rischio la pace tra i clan, esplode il malcontento nel clan di Forcella. La lunga attesa per il nuovo carico di cocaina costringe i ragazzi di Forcella a trovare metodi alternativi per sopravvivere per non lasciare spazio ai clan concorrenti. Nel settimo episodio, però, l'insoddisfazione generale comincia a mettere in crisi la leadership di Sangue Blu (Arturo Muselli), a cominciare dal suo amico fraterno Valerio (Loris De Luna). Fratelli, amici, alleati, fantasmi del passato: da chi dovrà guardarsi Enzo per dimostrare di essere un vero capo?

I lavori dell'aeroporto



Nell'ottavo episodio i lavori per la costruzione dell'aeroporto riportano letteralmente alla luce decine e decine di scheletri quando viene scoperta una fossa comune abusiva, un imprevisto che trascina la nuova società di Genny (Salvatore Esposito) e del suo amministratore delegato Alberto Resta (Andrea Renzi) sotto i riflettori rischiando di mandare all'aria la costruzione dell'intero aeroporto. E dimostrando che non basta lasciare Scampia per sparire dal radar delle forze dell'ordine.