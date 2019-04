Quasi 20mila reazioni e quasi 4mila commenti. I fan X Factor si sono scatenati oggi quando sulla pagina Facebook ufficiale del programma è comparso un post che annunciava che Alessandro Cattelan non avrebbe più condotto il talent di Sky. Un pesce d’aprile smentito poi dallo stesso Cattelan, che con un video ha confermato: “Era uno scherzone”.

Il post e il messaggio di Cattelan

Nel post comparso sulla pagina di X Factor si vede una foto di Cattelan con la scritta “Grazie di tutto Ale” e il messaggio: “X Factor non sarà più lo stesso: quest'anno Alessandro Cattelan non sarà il nostro capitano. Grazie per queste edizioni meravigliose, ai casting di #XF13 sentiremo un sacco la tua mancanza”. Immediata la reazione dei fan, che hanno postato migliaia di commenti, tra cui alcuni che ipotizzavano un pesce d’aprile. Teoria confermata poi dal video-selfie del presentatore, che ha confessato: “Ciao ragazzi, era un pesce d’aprile, uno scherzone, come farei senza di voi? Scherzavamo! Baci da New York, stiamo preparando EPCC”.