“Elisa modello positivo”, Mattel dedica una Barbie alla cantante

Una donna in grado di rompere gli schemi e superare le barriere. È quello che Mattel pensa di Elisa, tanto da renderle omaggio con una Barbie che ha le sembianze della cantante, eletta a simbolo di valori positivi e modello che può rappresentare una fonte di ispirazione per tutte le bambine.

Il look del Festival di Sanremo 2001

La Barbie dedicata alla cantante triestina è stata realizzata in occasione del 60esimo compleanno del brand Mattel, che ha voluto celebrare donne contemporanee, provenienti da diversi campi e background. La bambola che rappresenta Elisa indossa il look che aveva sul palco del Festival di Sanremo 2001, quando aveva trionfato con Luce (Tramonti a Nord-Est): capelli lunghi neri e pantaloni e maglia bianca.

Dalla Disney al tour sold-out

Non solo l’omaggio della Mattel, per Elisa è arrivato un altro importante riconoscimento a livello internazionale: Disney l'ha voluta per doppiare e cantare nel nuovo film diretto da Tim Burton Dumbo, rivisitazione in chiave live action del celebre classico d'animazione, nelle sale dal prossimo 28 marzo. L’artista canterà la versione italiana di Baby mine (Bimbo mio) e doppierà il personaggio della sirena Miss Altantis. Ma non è la prima volta che la cantautrice prende parte a pellicole di portata internazionale: nel 2012 era stata scelta da un altro genio del grande schermo, Quentin Tarantino, e insieme a Ennio Morricone aveva composto e interpretato Ancora Qui nel film Django Unchained. E all’attivo di Elisa c’è anche il tour "Diari Aperti", che prende il nome del suo ultimo album e che la vede esibirsi in 50 date in appena due mesi, già sold-out prima ancora di partire.