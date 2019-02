Nozze in vista per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. La cerimonia si terrà in Sicilia quest'estate, terra d'origine della sposa.

Bobo padre di famiglia

Bobo e Costanza fanno coppia fissa dal 2017. Lo scorso novembre è nata Stella, la loro primogenita. La madre ha partorito a Milano, nonostante inizialmente la coppia sembrasse intenzionata a scegliere Miami, dove l'ex calciatore vive ormai da anni. Nelle settimane successive al parto, Vieri aveva scherzato sul matrimonio, lasciando però intendere che fosse pronta una proposta per la compagna. Così è stato. Il settimanale "Diva e Donna" ha pubblicato la partecipazione, anche se non è stata ancora rivelata la data delle nozze.

La perdita del primo figlio



La coppia sembra quindi in un momento d'oro, dopo aver attraversato anche sfide dure: nel novembre 2017 avevano perso il primo bambino per un aborto spontaneo. Vista la loro esposizione mediatica, erano intervenuti con un comunicato: "È con dolore che ci vediamo costretti a frenare le voci di una nostra gravidanza che circolano in queste ore sui vari media; purtroppo il destino ha deciso che non fosse questo il momento". A poco più di un anno di distanza, Bobo e Costanza sono ancora sotto i riflettori, ma con tutt'altro stato d'animo.