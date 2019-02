Sanremo 2019, seconda serata: cosa è successo ieri sera

Dopo un debutto (GUARDA LE FOTO) che ha visto esibirsi tutti i 24 cantanti in gara, durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2019 Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio hanno accompagnato il pubblico nel secondo ascolto di 12 dei 24 brani in lizza per la vittoria (stasera sarà la volta dei 12 restanti).



Al via la seconda serata del Festival di Sanremo 2019

L’opening della seconda serata della kermesse canora è stata all’insegna della musica: un Claudio Baglioni in grande spolvero ha dato il via allo show cimentandosi in “Noi no”, successo degli anni Novanta, accompagnato da una coreografia corale e da una platea scatenata. Accolti da un grande applauso anche Virginia Raffaele e Claudio Bisio, che ieri sera hanno divertito farcendo di una vena comica l’intero svolgimento della serata. Avreste mai immaginato, ad esempio, che la Raffaele sapesse cantare la Carmen di Bizet? Alla seconda serata di Sanremo 2019 si sono esibiti Achille Lauro, Einar, Il Volo, Arisa, Nek, Daniele Silvestri, Ex-Otago, Ghemon, Loredana Berté, Paola Turci, Negrita, Federica Carta e Shade.



Fiorella Mannoia ospite al Festival di Sanremo 2019

È Fiorella Mannoia il primo super ospite della seconda serata del Festival di Sanremo: l’artista ha presentato il nuovo singolo “Il peso del coraggio”, accolto da cori di apprezzamento e da un gran battere di mani. Ma il momento migliore è stato il duetto con Claudio Baglioni (e con l’intera platea dell’Ariston) sulle note di “Quello che le donne non dicono”, intramontabile successo dell’interprete romana.



Pippo Baudo e Michelle Hunziker a Sanremo 2019

Dopo una rapida incursione sul palco di Pippo Baudo, volto intramontabile del Festival di Sanremo, Claudio Bisio accoglie al teatro Ariston Michelle Hunziker. Fra gag, canti e balli il duo ha dimostrato un grande affiatamento in scena, regalando alcuni dei momenti più piacevoli della serata di ieri.



Sanremo 2019, ospite Marco Mengoni

Standing ovation ieri sera per il ritorno di Marco Mengoni all’Ariston: nel 2013 ha vinto il Festival e ieri è tornato in veste di ospite per presentare insieme alla star internazionale Tom Walker il singolo “Hola (I Say)”, estratto dal nuovo album intitolato “Atlantico”. La seconda serata di Sanremo 2019 si è accesa quando il cantante ha intonato “L’Essenziale”, il brano che gli è valso la vittoria anni fa, accompagnato al pianoforte da Baglioni. I due hanno anche reso omaggio a Lucio Battisti cantando insieme il successo senza tempo “Emozioni”.



La comicità a Sanremo 2019 con Pio e Amedeo

Fra ironia pungente e battute al limite del politicamente corretto, il pubblico della seconda serata di Sanremo 2019 ha riso (finalmente) di gusto: il Teatro Ariston si è animato grazie al duo comico composto da Pio e Amedeo, che ha coinvolto Baglioni in una scenetta esilarante che ha toccato ironicamente alcune questioni delicate del nostro paese, dalla politica alle tasse, chiamando in causa anche il vicepremier Salvini, che ha risposto con un selfie ironico.

Occhiali da sole e smalto nero: è Achille Lauro il primo cantante a farsi largo sul palco dell’Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2019. Con la sua “Rolls Royce”, il giovane romano ha portato in scena “un rock’n’roll dei giorni nostri”, seguito dalla delicata “Parole nuove” di Einar, una ballad che racconta l’amore puro dell’età adolescenziale: il concorrente di origini cubane è uno dei due vincitori di Sanremo Giovani che gareggia al fianco dei 22 Big in gara. Giocano in casa gli Ex-Otago, gruppo indie pop genovese nato nel 2002 e per la prima volta in gara al Festival di Sanremo con "Solo una canzone", un brano che racconta la difficoltà di un amore non più giovane. Ieri sera si sono esibiti nuovamente anche il rapper Ghemon con “Rose viola” (conquistando i social con il suo cappotto) e il duo composto da Federica Carta e Shade, anch'essi alla loro prima esperienza alla kermesse canora con "Senza farlo apposta".



Sanremo 2019, da Il Volo ad Arisa

Dopo la vittoria nel 2015 con “Grande amore”, torna al Festival di Sanremo il trio bolognese Il Volo: anche ieri sera Gianluca, Piero e Ignazio hanno fatto incetta di applausi con "Musica che resta", un’opera pop dai toni moderni firmata anche da Gianna Nannini. Esordiva, invece, dieci anni fa sul palco dell’Ariston Arisa, vincendo nella categoria "Nuove Proposte" con "Sincerità" (e successivamente nel 2014 con "Controvento"): oggi l’interprete genovese mostra una nuova maturità intonando il brano "Mi sento bene", un inno alla leggerezza. Fra i grandi ritorni c’è Nek che in questa 69esima edizione del Festival di Sanremo propone "Mi farò trovare pronto", mentre "Argento vivo" di Daniele Silvestri, accompagnato da Rancore, parla dei difficili adolescenti di oggi.



I veterani del Festival di Sanremo

L’esibizione più rock della seconda serata di Sanremo 2019? Quella ad opera di Loredana Berté che, con il suo look eccentrico, canta un’energica "Cosa ti aspetti da me", coinvolgendo la platea e il pubblico in galleria. Toccante "L'ultimo ostacolo” di Paola Turci, un brano che racconta il tempo che scorre e che riporta a Sanremo la cantante dopo due anni di assenza. Fra i veterani del Festival di Sanremo ieri sera abbiamo ritrovato i Negrita: dopo 16 anni dalla loro prima partecipazione al Festival di Sanremo, la band è tornata a farci ascoltare "I ragazzi stanno bene", un messaggio “di resistenza e di speranza”.



Riccardo Cocciante porta Notre Dame de Paris a Sanremo 2019

Musica in tutte le sue forme alla seconda serata del Festival di Sanremo 2019: l'appuntamento stava ormai volgendo al termine quando è stato introdotto sul palco l’ultimo ospite. Ecco Riccardo Cocciante con “Bella”, brano tratto dal musical di successo Notre Dame de Paris, eseguito ieri sera sul palco dell'Ariston insieme a Giò di Tonno, Graziano Galatone e Vittorio Matteucci. E poi, poteva forse mancare un duetto con Baglioni sulla celeberrima "Margherita"? Intanto anche gli attori Laura Chiatti e Michele Riondino hanno fatto il loro ingresso cantando "Un'avventura" di Lucio Battisti, titolo anche del loro nuovo film in uscita nelle sale il prossimo 14 febbraio.

Sanremo 2019, Premio alla carriera Pino Daniele

Il pubblico del Teatro Ariston ieri sera si è alzato in piedi per tributare un sentito applauso al cantante scomparso il 4 gennaio 2015. Claudio Baglioni ha consegnato il "Premio alla carriera Pino Daniele" alle figlie del cantante, commuovendo il pubblico in sala.

Stasera alla terza serata del Festival di Sanremo 2019 si esibiranno gli altri 12 concorrenti, che proporranno per la seconda volta i loro brani al pubblico.