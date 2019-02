Sanremo 2019, prima serata: cosa è successo ieri sera

24 cantanti che si sfidano in un unico circuito di gara, tre conduttori e cinque serate per proclamare il meglio della musica italiana: ha preso il via la 69esima edizione del Festival di Sanremo (QUI LO SPECIALE), che porta in scena 22 artisti già consacrati insieme ai due vincitori di Sanremo Giovani.



Il Festival di Baglioni, Bisio e Raffaele

Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio aprono la 69esima edizione del Festival di Sanremo intonando - accompagnati da una schiera di ballerini che scaldano la platea - uno dei più celebri successi di Baglioni, patron della kermesse canora per il secondo anno consecutivo. Sarà un festival ispirato all'armonia, che "non è una condizione di partenza, ma di arrivo, a volte difficile, è un traguardo, un percorso che consiste nel collegare elementi e significati diversi lontani, opposti, come nel simbolo yin e yang che richiama il numero 69", spiega Baglioni prima di dare il via alla gara.

SCOPRI i cantanti in gara a Sanremo 2019: IL VIDEO

Andrea Bocelli ospite a Sanremo 2019

Il primo super ospite del Festival di Sanremo 2019 è Andrea Bocelli. La star nel 1994 vinceva nella sezione Giovani con un brano composto da Zucchero: dopo 25 anni torna sul palcoscenico dell’Ariston intonando nuovamente, pianoforte alla mano, il celebre brano “Il mare calmo della sera”. A duettare con lui Claudio Baglioni. Lo show non finisce qui: il cantante presenta il nuovo singolo “Fall On Me”, tratto dall’album “Sì”, insieme al figlio Matteo.



Pierfrancesco Favino torna al Festival

Nel febbraio 2018, insieme a Claudio Baglioni e Michelle Hunziker, aveva condotto la 68esima edizione del Festival di Sanremo e Pierfrancesco Favino è tornato all'Ariston in veste di ospite, dando vita ad un simpatico siparietto con Virginia Raffaele. Sul palco si materializzano i sosia di Mary Poppins e di Freddie Mercury che, però, vengono catapultati sul set del musical Sister Act, dando il via ad un divertente medley dei musical dell'anno, che si conclude con una versione corale di "We Are the Champions" dei Queen. Poi è la volta del duetto con Claudio Baglioni, questa volta sulle note della canzoncina per bambini "I Due Liocorni", con tanto di buffa coreografia.

Festival di Sanremo 2019: tutto quello che c'è da sapere

Giorgia fra gli ospiti

Un altro super ospite calca il palcoscenico dell’Ariston: è il momento di Giorgia, che propone un medley di alcuni dei suoi più noti successi, terminando l’esibizione con un omaggio a Whitney Houston con "I Will Always Love You". Giorgia esordiva a Sanremo Giovani 25 anni fa, per tornare l’anno successivo nella categoria Big e vincere con "Come Saprei", brano che ripropone accompagnata al pianofore da Claudio Baglioni. Nella stessa occasione Giorgia riceveva il premio della critica, oggi premio Mia Martini.

Sanremo 2019, i compensi di Baglioni, Virginia Raffaele e Bisio

Claudio Santamaria al Festival di Sanremo 2019

L’artista poliedrico è il quarto ospite della prima serata della 69esima edizione di Sanremo. Insieme a Claudio Bisio, Virginia Raffaele e Claudio Baglioni omaggia il Quartetto Cetra, dando vita a un gruppo canoro dal repertorio variegato, che esordisce con "La Vecchia Fattoria" (che quest’anno compie 70 anni) rivista in chiave vegana, per passare a "Donna", "Musetto", "Baciami Piccino".



Le esibizioni della prima serata

Durante la prima serata del Festival di Sanremo si esibiscono tutti i 24 concorrenti in gara: si parte con la delicata "Aspetto che torni" di Francesco Renga per passare nel corso della serata al sound energico dei The Zen Circus con "L'amore è una dittatura", con tanto di sbandieratori, fino alle melodie inconfondibili di Nek e al trio Il Volo, che scatena gli applausi del pubblico. Durante la serata si fanno notare (anche per via del look sfavillante) l’accoppiata composta da Federica Carta e Shade con “Senza farlo apposta” e Daniele Silvestri, che intrattiene il pubblico di Sanremo 2019 con "Argento vivo" insieme a uno dei migliori esponenti dela scena freestyle, Rancore. E ancora, Loredana Bertè regala una scarica di energia alla serata, complice una minigonna mozzafiato e la lunga chioma turchese, seguita dalla vivace Arisa con "Mi sento bene" e dalla toccante "Abbi cura di me" di Simone Cristicchi.



SCOPRI i cantanti in gara a Sanremo 2019: IL VIDEO

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo si esibiranno 12 dei 24 cantanti in gara.