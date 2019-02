Concerti gratis per 30 anni a chi diventa vegano e avrà la fortuna di vincere il concorso lanciato da Beyoncé e Jay-Z. La coppia di artisti americani, per sensibilizzare i loro fan a un’alimentazione più sostenibile, ha lanciato l'iniziativa sui social, mettendo in palio biglietti che saranno aggiudicati con un'estrazione.

Il lancio su Instagram

La cantante, che all'inizio della carriera è esplosa con le Destiny's Child, ha annunciato ai suoi 123 milioni di follower su Instagram come partecipare al “Greenprint Project”, che incoraggia le persone a ridurre il proprio impatto ambientale, mangiando pasti di origine vegetale, attraverso un programma che inizialmente prevede una dieta di 22 giorni. Il progetto nasce da un'idea del personal trainer di Beyoncé, Marco Borges, che ha pubblicato il suo libro “The Greenprint” in cui spiega come funziona la sua dieta a base vegetale e il suo programma di esercizi. Beyoncé e Jay-Z hanno scritto l'introduzione al libro, lanciando già in quell'occasione un appello ai loro fan.

Le regole del concorso

Il regolamento del concorso è visionabile sul sito del "Greenprint Project". Il vincitore sarà premiato con un abbonamento valido per due persone che consente di avere biglietti gratis a ogni tour di Beyoncé e/o Jay-Z per i prossimi 30 anni. Possono però partecipare solo i maggiorenni residenti negli Stati Uniti d’America.