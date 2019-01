Dal 24 al 27 gennaio, Schindler’s List - l’indimenticabile film di Steven Spielberg sulla tragedia dell’Olocausto - torna al cinema con una nuova versione restaurata. “La storia del coraggio di fronte all’atrocità”, con queste parole la Universal Pictures, la casa di produzione statunitense, ha annunciato l’evento diffondendo un post sui social network. Le vicende dell’industriale tedesco che salvò più di mille ebrei saranno proiettate nuovamente sui grandi schermi in occasione del Giorno della Memoria e a 25 anni dalla prima uscita nelle sale cinematografiche. La pellicola, vincitrice di 7 statuette Oscar, è considerata una pietra miliare della storia del cinema e tra i film più potenti sulla persecuzione degli ebrei durante il regime nazista.

La lista di Schindler

Il capolavoro di Spielberg racconta la storia di Oskar Schindler, un ricco industriale tedesco che tra il 1942 e il 1945 salvò dalla morte nei campi di concentramento 1.100 ebrei ed è ispirato al romanzo La lista di Schindler di Thomas Keneally. Il film venne girato vicino a Cracovia, in Polonia, nella primavera del 1993 con un budget di 22 milioni di dollari e, in seguito, ne incassò quasi 100 solo negli Stati Uniti e arrivò a quasi 150 milioni in Europa. Nel 1998 l'American Film Institute l'ha inserito al nono posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi. Parte dei proventi del film furono poi utilizzati dal regista per creare la Survivors of the Shoah Visual History Foundation, organizzazione no-profit per la collezione audio-video delle testimonianze di circa cinquantaduemila sopravvissuti.