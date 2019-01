Milano Moda Uomo, le collezioni autunno-inverno di Etro, Tod’s e MSGM

Il fashion parla sempre più il linguaggio della sostenibilità. Lo sa bene Etro che da anni porta avanti la campagna di una moda ecologica. Anche in quest'edizione di Milano Moda Uomo (IL PROGRAMMA), arrivata al suo terzo giorno, Kean porta in scena la sua "benETROessere", la capsule collection realizzata pensando alla natura e all'ambiente in cui viviamo. Camicie realizzate in una fibra ricavata da coltivazioni responsabili per ridurre drasticamente i pesticidi, le sostanze chimiche e l'utilizzo dell'acqua. Per esempio per realizzare il suo denim Etro utilizza tecnologie a bassissimo impatto ambientale che tingono e lavano il filato permettendo di risparmiare il 50% di acqua. Ecologia anche nelle coltivazioni estensive di cotone, perché per realizzare maglie, camicie e polo sono stati mischiati ortica, canapa, soia e bambù. Persino la lana è riciclata: recuperata da vecchi maglioni viene rifilata per creare nuovi cappotti. Salvaguardia anche dei nostri mari grazie a piumini realizzati utilizzando 110 bottiglie in PET. Così la plastica si trasforma in tessuto grazie ad una manifattura tessile definita “Fabbrica Lenta”.

La leggerezza di Tod’s

Nella terza giornata di Milano Moda Uomo troviamo anche il fiore all'occhiello del Made in Italy. Stiamo parlando di Tod’s che nello splendido contesto di villa Necchi Campiglio ha presentato la collezione della prossima stagione. Una collezione che legge la moda come un vero e proprio stile di vita dove la parola chiave è leggerezza, dalle scarpe ai giubbotti. “Siamo di fronte a un cambiamento epocale” - ci racconta il patron di Tod's Diego della Valle – “la moda deve essere una riflessione sulla contemporaneità. È necessario creare un tipo di abbigliamento utilizzabile sempre e di straordinaria praticità, oltre che di bellezza estetica." I capi perdono la propria stagionalità, i trench interamente sfoderabili diventano all seasons con tessuti - come lo scudo - termoregolatori e che non si sporcano; i materiali sono ecosostenibili mentre le scarpe, fatte di pelle cerata, segnandosi, raccontano la storia di chi le indossa. Un inno all'artigianalità ma anche alla ricerca, quel tecnotayloring che trova nel mocassino con incorporato il calzino il fil rouge del prossimo autunno inverno di Tod’s.

L’Ayrton Senna di MSGM

La collezione disegnata da Massimo Giorgetti si ispira alla velocità. Si chiama TURBO e ha come modello il personaggio di Ayrton Senna. Stampe con fiamme ricordano il motore a scoppio, i cargo in denim dal taglio ampio sembrano delle tute da pit-stop, i cappotti riportano articoli di giornale a tema sportivo mentre sulla maglieria ritroviamo slogan come "more speed" e "turbo". Il prossimo autunno-inverno di MSGM è un elogio alla velocità, non tanto alla frenesia della quotidianità quanto a una velocità di testa, fedele allo slogan "non ti fermare". L'uomo a cui si rivolge è il cosiddetto millennial, lo stesso a cui sembra sempre più parlare il mondo della moda. Quel compratore molto competente, consumatore finale delle tendenze che vediamo sulle passerelle delle sfilate maschili di questa metà gennaio in cui a imperare è lo sportswear, quel casual che diventa prezioso guadagnandosi l'aggettivo di chic. Perché lusso può essere anche una sneaker, una giacca con un tessuto altamente tecnologico o un marsupio. In un'ottica dove tutto si mescola e le categorie non esistono più quello che è sportivo diventa oggi sartoriale.