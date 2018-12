Miley Cyrus e Liam Hemsworth, un video fa pensare al matrimonio

La coppia formata da Miley Cyrus e Liam Hemsworth si potrebbe aggiungere a quelle che, nel 2018, sono convolate a nozze in gran segreto. Manca la conferma ufficiale, ma stando a una storia su Instagram, pubblicata da Conrad Carr - surfista e amico della coppia - sembra che la cantante e l’attore si siano detti il fatidico “sì” la sera del 24 dicembre, durante una cerimonia privata. Nella story, che è rimasta disponibile solo 24 ore, si vede Cyrus vestita di bianco mentre taglia quella che potrebbe essere una torta di nozze. Al suo fianco c’è Hemsworth, in completo scuro. Alle loro spalle, come fanno notare anche diversi media americani, tra cui il sito specializzato in gossip Tmz, si intravedono dei palloncini con la scritta Mr & Mrs (tradotto: "Signore e signora").

Una storia d'amore iniziata nel 2010

Miley Cyrus e Liam Hemsworth sono fidanzati da diversi anni, anche se i due si sono allontanati per un breve periodo. Si sono conosciuti nel 2010 sul set del film The Last Song, dove recitavano entrambi. Nel 2012 Liam le ha chiesto di sposarsi, ma successivamente, nel 2014 la coppia si è lasciata per poi tornare insieme definitivamente.