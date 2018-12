"Tintoretto. Un ribelle a Venezia", il docu-film di Sky Arte al cinema

Tintoretto arriva al cinema. Sky Arte firma infatti la produzione del docu-film "Tintoretto. Un ribelle a Venezia", nato da un'idea di Melania G. Mazzucco e narrato dalla voce di Stefano Accorsi. Il lungometraggio, che vedrà la partecipazione straordinaria di Peter Greenaway, sarà nelle sale per soli tre giorni: il 25, il 26 e il 27 febbraio, distribuito da Nexo Digital nell’ambito del progetto della Grande Arte al Cinema. Dopo il debutto nei cinema italiani, il film arriverà in tutto il mondo.

Omaggio a Tintoretto

"Tintoretto. Un ribelle a Venezia" è un omaggio al grande pittore del Rinascimento in occasione dei cinquecento anni dalla sua nascita. L'artista, il cui vero nome era Jacopo Robusti, è stato l'unico esponente della sua generazione a non aver mai abbandonato Venezia durante il Rinascimento, nemmeno durante gli anni della peste. Nel docu-film si potranno attraversare i luoghi che ancora oggi conservano memoria del passaggio dell'artista: dall’Archivio di Stato a Palazzo Ducale, da Piazza San Marco alla Chiesa di San Rocco.

La Venezia della peste

Nel film la voce narrante di Stefano Accorsi racconterà anche i contatti di Tintoretto con gli eterni rivali Tiziano e Veronese. Siamo nella Venezia del Cinquecento: la Serenessima domina il mare e il commercio, ma viene funestata dalla peste tra il 1575 e il 1577. In questi anni Tintoretto crea il suo ciclo più importante: quello della Scuola Grande di San Rocco, una serie di teleri che coprono la maggior parte delle pareti dell’edificio intitolato alla celebre confraternita. Nessuno all'epoca, nemmeno Michelangelo nella Cappella Sistina, poteva vantarsi di aver firmato ogni dipinto all’interno di un edificio.

Il restauro delle Due Marie

Le vicende di Tintoretto sono raccontate grazie agli interventi degli storici dell'arte Kate Bryan, Matteo Casini, Astrid Zenkert, Agnese Chiari Moretto Wiel, Michel Hochmann, i co-curatori della mostra Tintoretto 1519-2019 di Palazzo Ducale, Frederick Ilchman e Tom Nichols, le scrittrici Melania G. Mazzucco e Igiaba Scego, le restauratrici Sabina Vedovello e Irene Zuliani, impegnate nel restauro delle Due Marie di Tintoretto. Grazie al sostegno di Sky Arte, le opere "Maria in meditazione" (1582 – 1583) e "Maria in lettura" (1582 – 1583) saranno restaurate prima di essere esposte all’interno della mostra monografica di Tintoretto alla National Gallery of Art di Washington, in occasione dell'anniversario dei cinquecento anni dalla nascita di Tintoretto, che si celebrerà nel 2019.

Il graphic Novel per Tintoretto

Sky Arte festeggia i cinquecento anni dalla nascita del grande pittore veneziano lanciando, in contemporanea al documentario, anche un'inedita biografia a fumetti. La graphic novel "Tintoretto. Un ribelle a Venezia" è pensata per i lettori dai 14 anni in su, scritta da Alberto Bonanni su disegni di Gianmarco Veronesi. Il volume ripercorre in quattro capitoli a colori la vita dell'artista veneziano e la sua presunta rivalità con un altro maestro della scena artistica del Cinquecento: Tiziano Vecellio. Una vera prima volta di Sky Arte nel mondo del fumetto, resa possibile dalla collaborazione con lo studio creativo TIWI. Il volume sarà disponibile in tutte le librerie da marzo 2019.

La grande arte al cinema

Sky Arte porterà al cinema un fitto programma di lungometraggi legati alla vita dei più grandi artisti del mondo. Il 28, 29 e 30 gennaio sarà al cinema "Degas. Passione e Perfezione". Dopo il debutto del docu-film su Tintoretto, il 25, 26 e 27 marzo arriverà nelle sale italiane "Gauguin a Tahiti. Il paradiso perduto". Il 15, 16 e 17 aprile sarà la volta di "Il museo del Prado. La corte delle meraviglie", seguito da "Il giovane Picasso" (6, 7 e 8 maggio) e "Dentro Caravaggio" (27, 28 e 29 maggio).