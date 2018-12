Oro, argento o pailettes? A chi stanno bene e come indossarle

È di moda il laminato. Abiti color oro o argento, giochi di luce creati da cristalli e paillettes sono ideali da indossare in questo periodo di feste. E se è vero che il rischio con i laminati metallici è quello di creare l’effetto cioccolatino, quando vengono dosati oppure abbinati ad altri colori e agli accessori giusti, diventano sofisticati ed eleganti.

A chi sta bene l'argento

L'argento è un colore che ben si adatta a bionde e more. Miuccia Prada lo ha accostato con il giallo lime abbinando un abitino sottoveste decorato con paillette argento a pioggia effetto frange con una maglia giallo limone. Karl Lagerfeld per Chanel ha messo lo spolverino argentato sul completo nero con minigonna. Armani ha abbinato l'argento al rosa opaco e mat, mentre Maria Grazia Chiuri per Christian Dior ha utilizzato tessuti argentati cangiati nelle sfumature del rosa pallido.

Come indossare l'oro

L’oro invece quest’anno sposa il casual nella moda delle feste e nelle vetrine in questo periodo troviamo abiti, cappottini, gonne e pantaloni oro in eco-pelle metallica. Da N.21 marchio disegnato da Alessandro Dell'Acqua, le gonne a matita in pelle laminata color oro vengono abbinate ai maxipull dalle maniche lunghe e dalla fantasia intessuta nella lana. Alberta Ferretti propone lunghi cardigan su pantaloni e abitini in paillettes o in laminati gold. Lurex dorato appare nei completi in stile sixties di Moschino, mentre da Gucci sfilano giacche gold dalle spalle a sbuffo e da Trussardi giacche sportive in pelle color bronzo. Per Elisabetta Franchi oro e paillettes andranno anche nella proposte della primavera/estate 2019. Per Paco Rabanne, che già negli anni Sessanta veniva definito da Coco Chanel come il "metallurgico della moda", l’oro è una costante nelle collezioni.

Il ritorno delle paillettes

La novità di quest’anno è il ritorno delle paillettes. Da Versace a Gucci, passando per Marc Jacobs, Tom Ford, Valentino fino è Dior, si tratta di una delle tendenze più forti dell’inverno e che proseguirà anche per la primavera/estate 2019. Le paillettes non sono più relegate ai giorni delle feste di fine anno o ai red carpet hollywoodiani come dimostra il fatto che il giovane designer americano Michael Halpern per l'autunno/inverno 20818 ha creato una collezione completamente dedicata ai micro dischi colorati.

La storia delle paillettes

L’origine delle paillettes si deduce dal loro nome in inglese, ovvero ‘sequin’, parola che deriva da ‘zecchino’, moneta veneziana del 1500. In quel periodo, infatti, si usava cucire monete sui propri abiti per non perderle: da qui il loro nome. Più tardi, però, queste monete diventarono un decoro e furono sostituite da dischi metallici. Solo nei primi decenni del 1900, però, si riscontrano le prime vere paillettes, formate prima da gelatina (che però aveva l’effetto collaterale di sciogliersi a contatto col calore della pelle)e poi dalla plastica. Da sempre considerate un materiale da impiegare per gli abiti da sera, grazie ai divi della musica come Liza Minelli, Whitney Houston, Michael Jackson, David Bowie a Elton John si trasformano nella divisa preferita per le esibizioni sui palcoscenici fino a ritagliarsi un posto speciale nell’ascesa della disco-music.

Dalla pista da ballo alle passerelle delle fashion week, in un viaggio spazio temporale che dallo Studio 54 ci catapulta nelle capitali della moda: dopo 30 anni le paillettes rianimano le collezioni dell'Autunno Inverno 2018/2019.

Qualora vi stiate chiedendo già cosa indossare a Capodanno, sì, la risposta è tutta qui.

… per saperne di più seguite il gruppo Facebook di È di moda…